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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende beleidigt und bespuckt

Ulm (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 47-Jähriger am Dienstagabend (04.08.2026) in einem Fernverkehrszug auf der Fahrt von Augsburg nach Ulm.

Gegen 19:10 Uhr soll der verdächtige 47-Jährige in dem Intercity-Express zunächst eine 30-jährige deutsche Staatsangehörige, welche ihm gegenübergesessen haben soll, unvermittelt angespuckt haben. Zudem soll der deutsche Staatsangehörige nicht im Besitz des erforderlichen Fahrscheins gewesen sein, was offenbar durch den Zugbegleiter im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle festgestellt worden war. Als der Verdächtige am Hauptbahnhof Ulm den Zug verlassen sollte, beleidigte er mutmaßlich zudem einen 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Der Verdächtige wurde am Hauptbahnhof Ulm von den alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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