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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender stellt Dieb

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.08.2026) kam es in einem Fernverkehrszug auf der Fahrt nach Stuttgart zu einem Diebstahl. Ein couragierter Reisender konnte die Tatverdächtigen festhalten.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen zwei Tatverdächtige im Alter von 29 und 30 Jahren gegen 00:25 Uhr in einem Intercity-Express der Deutschen Bahn das Bargeld einer Reisenden entwendet haben. Die 21-jährige Geschädigte ließ ihre Handtasche offenbar an ihrem Sitzplatz zurück, als sie die Toilette aufsuchte. Dies sollen die Verdächtigen mit türkischer Staatsangehörigkeit genutzt haben, um aus der Tasche das Bargeld, eine mittlere zweistellige Summe, zu entnehmen. Die Tat wurde jedoch mutmaßlich von weiteren Reisenden beobachtet, welche die 21-jährige deutsche Staatsangehörige darüber in Kenntnis setzten.

Beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof Stuttgart flüchteten die Verdächtigen offenbar zunächst aus dem Zug. Ein couragierter Reisender konnte sie jedoch verfolgen und die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzen.

Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Verdächtigen noch am Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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