Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart - mutmaßlicher Dieb in Haft

Stuttgart (ots)

Am Freitag (24.07.2026) wurde ein 26 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, den Koffer einer Reisenden aus einem Intercity-Express entwendet zu haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 60 Jahre alte Reisende gegen 12:20 Uhr mit dem ICE von Köln nach Ulm, als sie kurz nach dem Halt in Stuttgart das Fehlen ihres Koffers bemerkte. In Ulm erstattete die Geschädigte Anzeige bei der Bundespolizei. Aufgrund eines am Koffer befestigten AirTags wurde der 60-Jährigen der Koffer im Bereich der Stuttgarter Innenstadt angezeigt. Hinzugezogene Beamte der Landespolizei trafen den mutmaßlichen 26-jährigen Täter mit ungarischer Staatsangehörigkeit im Bereich der Königstraße samt dem zuvor entwendeten Gepäckstück an und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde im Anschluss an die zuständige Bundespolizei übergeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Festgenommene am Folgetag (25.07.2026) einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den 26-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

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