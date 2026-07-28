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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte Person legt Steine auf Bahngleise - Zug kollidiert mit Hindernis

Ellwangen (ots)

Bereits am Donnerstag (23. Juli 2026) kam es auf der Bahnstrecke 4940 zwischen Goldshöfe und Crailsheim zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte eine bislang unbekannte Person vermutlich mehrere Steine auf den rechten Schienenstrang. Der Regionalzug MEX 13 kollidierte im Bereich des Bahnkilometers 10,6 mit dem Hindernis.

Der Triebfahrzeugführer nahm während der Fahrt einen Schlag wahr und setzte seine Fahrt zunächst bis zum Bahnhof Ellwangen fort, wo der Zug angehalten und überprüft wurde. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung konnten auf dem rechten Schienenstrang Steinmehlspuren festgestellt werden, die darauf hindeuten könnten, dass der Zug die auf den Gleisen befindlichen Steine überfahren hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder Fahrgäste noch das Zugpersonal verletzt. Auch Sachschäden am Zug oder an der Bahninfrastruktur konnten nicht festgestellt werden.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am 23. Juli 2026 im Bereich der Bahnstrecke zwischen Goldshöfe und Crailsheim verdächtige Personen beobachtet haben, sich bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion unter der Rufnummer +49 711 550491020 oder per E-Mail bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Anna Hollandt
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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