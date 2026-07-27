Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender in S-Bahn angegriffen- Bundespolizei sucht Geschädigten und Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einem Angriff auf einen bislang unbekannten Reisenden ist es am frühen Sonntagmorgen (26.07.2026) in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Ditzingen gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der unbekannte Reisende gegen 04:15 Uhr von einem ebenfalls noch unbekannten Täter zunächst verbal beleidigt. Anschließend soll der Tatverdächtige sein Gegenüber mehrfach geschlagen haben. Zeugen kamen dem Reisenden zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Beim Halt der S6 in Ditzingen trafen die Einsatzkräfte nur noch zwei Zeugen an. Der unbekannte Täter wird zwischen 14 und 16 Jahre alt, etwa 1,70m groß und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Zur Tatzeit soll er einen dunklen Sportanzug getragen haben.

Bei dem geschädigten Reisenden soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und ca. 1,80m großen Mann mit blonden Haaren und europäischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Durch den Vorfall erlitt er aktuellen Erkenntnissen zufolge blutende Verletzungen im Gesicht. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Insbesondere der Geschädigte wird gebeten, sich unter +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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