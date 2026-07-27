PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 59 und 63 Jahren ist es am Samstagabend (25.07.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer mit chinesischer Staatsangehörigkeit gegen 18:25 Uhr am Bahnsteig 16 zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll es zu gegenseitigen Schlägen gekommen sein. Hierbei fiel der Jüngere offenbar ins Gleis, konnte sich jedoch eigenständig wieder auf den Bahnsteig begeben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen beide Tatverdächtigen vor Ort an und kontrollierten sie. Aufgrund der Auseinandersetzung verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand beide Kontrahenten leicht. Während der 59-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, lehnte sein Gegenüber eine medizinische Versorgung ab.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen beide Männer eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 16:47

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Mann entblößt sich vor 23-Jähriger

    Stuttgart (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte am Mittwoch (22.07.2026) gegen 11:35 Uhr im IC 2562 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Der bislang unbekannte Mann soll zwischen Rottweil und Horb zugestiegen sein und sich ihr in einem Viererabteil gegenübersetzt haben. Im weiteren Verlauf versuchte er, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Zudem soll es den Anschein gehabt haben, als würde er sie ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:43

    BPOLI S: Widerstand geleistet

    Stuttgart (ots) - Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiteren Straftaten durch einen 43 Jahre alten Mann ist es am Freitagabend (17.07.2026) am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. Gegen 18:55 Uhr wurden zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit im Alter von 22 und 35 Jahren in der Bahnhofshalle auf den Mann aufmerksam, nachdem sich dieser ordnungsstörend verhalten haben soll. Als sie ihn des Bahnhofs verweisen wollten, reagierte der 43-jährige deutsche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren