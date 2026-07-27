Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 59 und 63 Jahren ist es am Samstagabend (25.07.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer mit chinesischer Staatsangehörigkeit gegen 18:25 Uhr am Bahnsteig 16 zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll es zu gegenseitigen Schlägen gekommen sein. Hierbei fiel der Jüngere offenbar ins Gleis, konnte sich jedoch eigenständig wieder auf den Bahnsteig begeben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen beide Tatverdächtigen vor Ort an und kontrollierten sie. Aufgrund der Auseinandersetzung verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand beide Kontrahenten leicht. Während der 59-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, lehnte sein Gegenüber eine medizinische Versorgung ab.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen beide Männer eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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