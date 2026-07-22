Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mann entblößt sich vor 23-Jähriger

Stuttgart (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte am Mittwoch (22.07.2026) gegen 11:35 Uhr im IC 2562 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Der bislang unbekannte Mann soll zwischen Rottweil und Horb zugestiegen sein und sich ihr in einem Viererabteil gegenübersetzt haben. Im weiteren Verlauf versuchte er, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Zudem soll es den Anschein gehabt haben, als würde er sie mit seinem Mobiltelefon filmen oder fotografieren. Kurz vor der Einfahrt in den Stuttgarter Hauptbahnhof soll der Unbekannte sein Glied entblößt und die geschädigte deutsche Staatsangehörige dabei angesehen haben. Beide stiegen anschließend am Hauptbahnhof Stuttgart aus, woraufhin der Mann in unbekannte Richtung flüchtete.

Der unbekannte Mann soll etwa 180 Zentimeter groß und kräftig gebaut gewesen sein. Augenscheinlich habe er dunkle Haare gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen kurzen Hose, einem grauen T-Shirt und einer schwarzen Jacke. Zudem soll er eine Sonnenbrille sowie einen Goldring am Ringfinger der rechten Hand getragen und einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711 55049 1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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