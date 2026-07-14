Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bedrohung am Bahnhof Reutlingen - Bundespolizei ermittelt

Reutlingen (ots)

Am Montagnachmittag (14. Juli 2026) ist es am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Reutlingen zu einer Bedrohung zum Nachteil zweier junger Frauen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 15:55 Uhr zwei ebenfalls deutsche Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren aus bislang ungeklärten Gründen zunächst beleidigt und anschließend bedroht haben. Hierbei soll der Tatverdächtige durch eine entsprechende Geste in Richtung seiner mitgeführten Tasche den Eindruck erweckt haben, über einen gefährlichen Gegenstand zu verfügen. Die beiden geschädigten Frauen verständigten umgehend die Landespolizei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten, den zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten, Tatverdächtigen kurze Zeit später antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Tasche wurden drei Messer aufgefunden. Diese wurden durch die Polizei präventiv sichergestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich der Tatverdächtige und die beiden Geschädigten bereits vor dem Vorfall. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat gegen den 18-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet.

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