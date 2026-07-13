PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl im ICE - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagvormittag (11.07.2026) in einem ICE am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte in der Zeit von 10:42 Uhr bis 11:07 Uhr den im Bereich der Gepäckablage befindlichen Rucksack eines 45 Jahre alten Reisenden, während der Zug am Gleis 13 hielt. Den Diebstahl bemerkte der mexikanische Staatsangehörige wohl erst bei Abfahrt des ICE, weshalb er Anzeige beim Bundespolizeirevier in Ulm erstattete. Der Ehefrau des 45-Jährigen soll beim Einstieg ein Mann aufgefallen sein, welcher sich auffällig verhielt und offenbar nicht mit dem Zug mitfuhr. Laut ihren Angaben handelte es sich bei ihm um einen 30 bis 35 Jahre alten, ca. 1,75m großen Mann mit kurzen dunklen Haaren. Er soll ein beigefarbenes T-Shirt mit der Aufschrift "Jacquemus" getragen haben.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, oder weiteren Geschädigten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 13:31

    BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof Zuffenhausen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Zuffenhausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (09.07.2026) ist es am Bahnhof Zuffenhausen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 46-jährigen Mannes gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen der 46-jährige deutsche Staatsangehörige sowie ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gemeinsam mit dessen weiblicher Begleitung gegen 16:55 Uhr eine S-Bahn ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 12:50

    BPOLI S: Sexuelle Belästigung in der S-Bahn - Zeugen gesucht

    Stuttgart (ots) - Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochmittag (08.07.2026) in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Esslingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg eine 48 Jahre alte Frau zusammen mit ihrem 52-jährigen Ehemann gegen 12:15 Uhr am Hauptbahnhof in die Bahn ein, als sich der Unbekannte anschließend neben sie setzte. Unvermittelt soll er der ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 11:16

    BPOLI S: Wegen Zugtoilette - Auseinandersetzung im Metropolexpress

    Ludwigsburg (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 20 und 48 Jahren ist es in der Nacht zum Donnerstag (09.07.2026) gegen 00:30 Uhr in einem Metropolexpress kurz vor Ludwigsburg gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 48-Jährige nach Auffassung des 20-Jährigen zu lange in der Zugtoilette, woraufhin es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren