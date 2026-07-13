Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl im ICE - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagvormittag (11.07.2026) in einem ICE am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte in der Zeit von 10:42 Uhr bis 11:07 Uhr den im Bereich der Gepäckablage befindlichen Rucksack eines 45 Jahre alten Reisenden, während der Zug am Gleis 13 hielt. Den Diebstahl bemerkte der mexikanische Staatsangehörige wohl erst bei Abfahrt des ICE, weshalb er Anzeige beim Bundespolizeirevier in Ulm erstattete. Der Ehefrau des 45-Jährigen soll beim Einstieg ein Mann aufgefallen sein, welcher sich auffällig verhielt und offenbar nicht mit dem Zug mitfuhr. Laut ihren Angaben handelte es sich bei ihm um einen 30 bis 35 Jahre alten, ca. 1,75m großen Mann mit kurzen dunklen Haaren. Er soll ein beigefarbenes T-Shirt mit der Aufschrift "Jacquemus" getragen haben.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, oder weiteren Geschädigten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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