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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof Zuffenhausen - Bundespolizei sucht Zeugen

Zuffenhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.07.2026) ist es am Bahnhof Zuffenhausen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 46-jährigen Mannes gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen der 46-jährige deutsche Staatsangehörige sowie ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gemeinsam mit dessen weiblicher Begleitung gegen 16:55 Uhr eine S-Bahn am Bahnhof Zuffenhausen und begaben sich in Richtung Treppenaufgang. Dort soll die Begleiterin des Unbekannten stehen geblieben sein, um ihre Schuhe zu binden. Der 46-Jährige hielt sich hierbei nach bisherigen Erkenntnissen hinter der Frau auf. Aus bislang unbekannten Gründen soll der unbekannte Tatverdächtige dem Geschädigten anschließend vorgeworfen haben, seiner Begleiterin auf das Gesäß geschaut zu haben. Unmittelbar darauf soll er dem 46-Jährigen unvermittelt einen Kopfstoß versetzt haben. Anschließend flüchteten der Tatverdächtige und seine Begleiterin vermutlich in Richtung des REWE-Marktes. Der Geschädigte erlitt nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Die weibliche Begleiterin des Tatverdächtigen wird als etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Sie soll schulterlanges schwarzes Haar, ein osteuropäisches Erscheinungsbild sowie eine blaue Jeans und ein enganliegendes weißes T-Shirt getragen haben. Der Tatverdächtige konnte bisher nicht näher beschrieben werden. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 oder per E- Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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