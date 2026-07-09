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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung in der S-Bahn - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochmittag (08.07.2026) in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Esslingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg eine 48 Jahre alte Frau zusammen mit ihrem 52-jährigen Ehemann gegen 12:15 Uhr am Hauptbahnhof in die Bahn ein, als sich der Unbekannte anschließend neben sie setzte. Unvermittelt soll er der Reisenden mehrfach an die Brust gefasst haben. Auch nach mehrmaliger Aufforderung durch den 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen, dies zu unterlassen, hörte der mutmaßliche Täter wohl nicht auf, weshalb sich seine Frau, ebenfalls mit deutscher Staatsangehörigkeit, entfernte. Beim Halt der S1 in Untertürkheim schlug der unbekannte Mann nach derzeitigem Kenntnisstand den Ehemann mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchtete anschließend aus der Bahn. Eine Absuche durch alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wird als ca. 1,80m großer, schlanker Mann mit Bart, kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine kurze Hose, sowie ein schwarz-rotes T-Shirt getragen haben. Die zuständige Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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