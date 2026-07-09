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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Wegen Zugtoilette - Auseinandersetzung im Metropolexpress

Ludwigsburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 20 und 48 Jahren ist es in der Nacht zum Donnerstag (09.07.2026) gegen 00:30 Uhr in einem Metropolexpress kurz vor Ludwigsburg gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 48-Jährige nach Auffassung des 20-Jährigen zu lange in der Zugtoilette, woraufhin es zunächst zu einem Streit zwischen den beiden kam. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Infolgedessen bedrohte der 48-jährige deutsche Staatsangehörige, Zeugenangaben zufolge, sein Gegenüber mit armenischer Staatsangehörigkeit mit einem Holzstock. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei trafen die beiden Tatverdächtigen beim Halt des Zuges in Ludwigsburg an und kontrollierten sie. Der 48-Jährige wurde durch den Schlag offenbar leicht verletzt und wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch vor Ort behandelt. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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