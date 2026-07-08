Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte Jugendliche beschädigen Wartehäuschen

Sersheim (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Personen ist es am späten Montagabend (06.07.2026) am Bahnhof in Sersheim gekommen.

Zeugenangaben zufolge sollen fünf augenscheinlich Jugendliche gegen 22:00 Uhr Schottersteine von Bahnsteig 2 auf das am Bahnsteig 1 befindliche Wartehäuschen geworfen haben. Alarmierte Bundespolizisten stellten vor Ort eine beschädigte Scheibe fest. Die Unbekannten sollen in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Bei ihnen soll es sich um ein Mädchen und vier Jungs gehandelt haben. Ein Jugendlicher war offenbar komplett schwarz gekleidet, während die anderen wohl weiße T-Shirts trugen. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

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