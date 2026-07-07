Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiterin bei Fahrscheinkontrolle angegriffen

Schorndorf/Waiblingen (ots)

Am Montagvormittag (07.07.2026) ist es in einem Regionalexpress zwischen Schorndorf und Waiblingen zu einem tätlichen Angriff auf eine Zugbegleiterin gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 10:37 Uhr auf Höhe des Haltepunkts Weinstadt. Die 38 Jahre alte griechische Staatsangehörige führte als Zugbegleiterin eine Fahrscheinkontrolle bei einer 45-jährige kamerunischen Staatsangehörigen durch. Hierbei soll die Tatverdächtige lediglich eine ungültige Fahrkarte vorgezeigt haben. Als die Zugbegleiterin die Personalien der Frau feststellen wollte, soll diese unvermittelt aggressiv geworden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug die 45-Jährige mehrfach auf die Schulter der Zugbegleiterin, wodurch diese leichte Verletzungen erlitt. Couragierte Reisende trennten die Tatverdächtige von der Zugbegleiterin und verhinderten so weitere Angriffe. Die Geschädigte begab sich währenddessen in den Führerstand des Zuges und verständigte über den Notruf die Polizei. Auch beim Eintreffen der Kräfte der Landespolizei zeigte sich die Tatverdächtige weiterhin aggressiv und aufgebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie des Bahnhofs verwiesen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

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