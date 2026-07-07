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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 28-Jähriger bedroht Einsatzkräfte und belästigt Reisende - Bundespolizei sucht Zeugen

Bietigheim-Bissingen (ots)

Am Montagabend (07.07.2026) kam es im Metropolexpress zu einem Vorfall, bei dem zunächst eine 18-Jährige beleidigt und später Einsatzkräfte der Bundespolizei bedroht worden sein sollen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 22:55 Uhr im Metropolexpress 18 auf der Fahrt von Tübingen in Richtung Heilbronn. Der 28-jährige kosovarische Staatsangehörige soll zunächst Reisende belästigt und sich anschließend kurzzeitig in einer Zugtoilette eingeschlossen haben. Eine aufmerksame Zeugin informierte daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Am Bahnhof Bietigheim-Bissingen konnte der Tatverdächtige durch Einsatzkräfte der Landespolizei festgestellt werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens legten die Beamten dem Mann Handfesseln an. Nach Eintreffen der Beamten der Bundespolizei wurden auch die 18-jährige deutsche Geschädigte sowie deren beide 19-jährige Begleiterinnen am Bahnsteig angetroffen. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll der 28-Jährige die 18-Jährige zunächst beleidigt und sie anschließend am Kopf ergriffen haben. Da sich der Beschuldigte auch nach den polizeilichen Maßnahmen nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen und zum Bundespolizeirevier Stuttgart gebracht. Dort beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten weiterhin massiv. Erst mehrere Stunden später konnte der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls im Metropolexpress 18 befanden und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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