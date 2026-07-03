Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Freilaufender Hund von Zug erfasst

Benningen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) kam es auf der Bahnstrecke zwischen Freiberg (Neckar) und Benningen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich gegen 17:12 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen ein freilaufender Hund im Gleisbereich der Strecke von Freiberg (Neckar) in Richtung Benningen. Trotz einer umgehend eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Triebfahrzeugführer der S-Bahn der Linie S4 in Fahrtrichtung Ludwigsburg den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Hund wurde von dem Zug erfasst und verendete noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Identität des Hundehalters dauern derzeit an. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten versuchten noch am Abend, den implantierten Chip des Tieres auszulesen. Dies blieb bislang ohne Erfolg. Eine Abfrage über das Haustierregister TASSO den Halter zu ermitteln, dauert an. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Halterverantwortung und der Umstände, wie das Tier in den Gleisbereich gelangen konnte, dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell