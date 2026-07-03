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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jähriger greift Bahnmitarbeiter am Bahnhof Korntal an

Korntal (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.07.2026) ist es am Bahnhof Korntal zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 14:33 Uhr in einer S-Bahn der Linie S6 in Fahrtrichtung Weil der Stadt eine Fahrausweiskontrolle durch. Dabei konnte ein 29 Jahre alter türkischer Staatsangehöriger keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen, weshalb er gebeten wurde, die S-Bahn am Bahnhof Korntal zu verlassen. Am Bahnsteig soll der 29-Jährige den 60 Jahre alten, ebenfalls türkischen Staatsangehörigen anschließend mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem der Geschädigte nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt sechs Schläge ins Gesicht erhalten hatte, setzte er sich mit einem Schlag zur Wehr und brachte den 29-Jährige zu Boden. Ein weiterer Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der die Fahrausweiskontrolle begleitet hatte, verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durchführen. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber von der Bundespolizei übernommen. Gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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