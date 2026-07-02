Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bedrohung mit Messer

Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung durch einen 35 Jahre alten Mann ist es am Mittwochabend (01.07.2026) am Bahnhof in Zuffenhausen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 35-jährige serbische Staatsangehörige gegen 17:05 Uhr ohne gültigen Fahrschein mit einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Feuerbach. Während der Kontrolle durch den Prüfdienst soll es hierbei zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Beim Ausstieg in Zuffenhausen bedrohte der Mann zwei hinzugerufene 40- und 41-jährige Mitarbeiter der DB-Sicherheit mit deutscher bzw. irakischer Staatsangehörigkeit mit einem Cuttermesser. Alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen vor Ort an und kontrollierten ihn. Das Messer wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung wurde eingeleitet.

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