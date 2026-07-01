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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Triebfahrzeugführer am Bahnhof Kirchheim (Teck) angegriffen

Kirchheim unter Teck (ots)

Am Dienstagabend (30.06.2026) ist es am Bahnhof Kirchheim (Teck) zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Triebfahrzeugführers gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger gegen 19:15 Uhr seinen Zug am Bahnhof Kirchheim (Teck) in Betrieb nehmen, als er von einem ebenfalls 31 Jahre alten guineischen Staatsangehörigen beim Einstieg aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt mit dem Ellenbogen gegen den Kopf geschlagen worden sein soll. Der Geschädigte, bei dem es sich um den Triebfahrzeugführer handelte, schloss daraufhin die Türen des Zuges und verständigte die Landespolizei. Einsatzkräfte des Polizeireviers Kirchheim konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und bis zum Eintreffen der Bundespolizei kontrollieren. Anschließend wurde der 31-Jährige an die Bundespolizei übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten vor Ort entlassen. Die Bundespolizei hat gegen den guineischen Staatsangehörigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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