Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 14-Jährige am Bahnhof Ludwigsburg geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen (29.06.2026) kam es am Bahnhof Ludwigsburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 14-jährigen Jugendlichen. Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte die 14-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 08:15 Uhr die S-Bahn der Linie S4 ab dem Haltepunkt Erdmannhausen in Richtung Ludwigsburg. Gegen 08:35 Uhr stieg sie am Bahnhof Ludwigsburg aus. Während des Aussteigevorgangs soll sich die Geschädigte an der Tür befunden und den Türöffnungsknopf betätigt haben. Aus bislang unbekannten Gründen soll ein bislang unbekannter Mann der 14-Jährigen noch vor dem Ausstieg unvermittelt mit der Faust im Bereich zwischen Hüfte und Oberschenkel geschlagen haben. Anschließend verließen beide Personen die S-Bahn. Auf dem Bahnsteig soll sich die Geschädigte zu dem Mann umgedreht und ihn aufgefordert haben, sie nicht anzufassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schritt daraufhin eine bislang unbekannte Frau ein und schob den Mann von der Jugendlichen weg. Der Mann konnte unerkannt fliehen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 60 bis 70 Jahre alten Mann mit einer Körpergröße von rund 190 Zentimetern und schlanker Statur handeln. Er hatte augenscheinlich weiße Haare, ein auffällig gerötetes Gesicht und trug wohl eine braune Mütze. Zudem soll eine Schutzmaske an einem Ohr heruntergehangen haben. Bekleidet war er laut Zeugenaussagen mit einem dunkelblauen Kurzarmhemd, einer blauen Jeanshose sowie einem Rucksack. Außerdem führte er wohl einen braunen Gehstock mit sich. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Frau, die der Geschädigten zur Hilfe kam, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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