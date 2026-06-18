PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geldautomat beschädigt

Tübingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwoch (17.06.2026) am Tübinger Hauptbahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 16:05 Uhr in der Wartehalle. Der Tatverdächtige soll eine Taste an einem Geldautomaten herausgerissen haben, sodass dieser nicht mehr funktionsfähig war. Die hierbei entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 14:23

    BPOLI S: Schaf von Regionalexpress überfahren

    Lorch (ots) - Zu einer Kollision mit einem Schaf ist es am Freitagabend (12.06.2026) gegen 17:45 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Crailsheim gekommen. Der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpress bemerkte auf Höhe Lorch das Schaf auf den Gleisen, weshalb er bei einer Geschwindigkeit von etwa 140km/h eine Schnellbremsung einleitete. Dennoch konnte er ein Überfahren des Tieres nicht mehr verhindern. Durch ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 13:41

    BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - Reisender bewusstlos geschlagen

    Stuttgart (ots) - Nachdem zwei Männer im Alter von 31 und 35 Jahren in der Nacht zum Sonntag (14.06.2026) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs in verbale Streitigkeiten mit zwei Unbekannten gerieten, wurde der 35-Jährige bewusstlos geschlagen. Aktuellen Informationen zufolge kam es gegen 02:45 Uhr im Bereich des Treppenaufganges zur Lautenschlager Straße ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 13:34

    BPOLI S: Zu laute Musik - Reisender wird ins Gesicht geschlagen

    Stuttgart (ots) - Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 48-jährigen Fahrgastes ist es in der Nacht zum Samstag (13.06.2026) gegen 02:05 Uhr in einem Metropolexpress aus Richtung Tübingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der 48-Jährige kurz vor dem Halt in Stuttgart einen 20 Jahre alten Mann auf seine zu laute Musik an. Daraufhin soll der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren