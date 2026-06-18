Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geldautomat beschädigt

Tübingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwoch (17.06.2026) am Tübinger Hauptbahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 16:05 Uhr in der Wartehalle. Der Tatverdächtige soll eine Taste an einem Geldautomaten herausgerissen haben, sodass dieser nicht mehr funktionsfähig war. Die hierbei entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

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