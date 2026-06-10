Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Ätzende Flüssigkeit festgestellt - Zug am Bahnhof Böblingen evakuiert

Böblingen (ots)

Nachdem am Dienstagabend (09.06.2026) in einem Fernverkehrszug der Deutschen Bahn eine potenziell ätzende Flüssigkeit festgestellt wurde, kam es am Bahnhof Böblingen zu umfangreichen Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge nahm ein Reisender gegen 17:40 Uhr in dem Intercity auf der Fahrt von Stuttgart nach Singen im ersten Wagen einen stechenden Geruch wahr und informierte anschließend das Zugpersonal über seine Feststellung. Der Zug wurde daraufhin am Bahnhof Böblingen gehalten und durch Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei evakuiert. Auch wurden die Bahnsteige 4 und 5 für den Zugverkehr gesperrt. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen klagten zwei Personen über Reizungen der Atemwege und mussten vor Ort durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Nachdem die 130 Reisenden den Zug verlassen hatten, wurde der betroffene Wagen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr begangen. Hierbei konnte eine mutmaßlich ammoniakhaltige Flüssigkeit in einem Mülleimer festgestellt werden. Diese wurde durch die Feuerwehr entsprechend gebunden und verpackt. Nachdem der Zug durch die Feuerwehr belüftet worden war, konnte dieser als Leerfahrt aus dem Bahnhof Böblingen ausfahren. Die Sperrung der Gleise 4 und 5 wurde um 20:51 Uhr wieder aufgehoben. Wie eine von Spezialkräften durchgeführte Probe ergab, handelte es sich bei der Flüssigkeit um ein Ammoniak-Konzentrat.

Die zuständige Bundespolizei hat nun die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Sachverhalts aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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