Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zur Schnellbremsung gezwungen

Biberach (Riß) (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am Samstagvormittag (04.04.2026) am Bahnhof in Biberach an der Riß gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte ein 34 Jahre alter Mann gegen 10:15 Uhr von Bahnsteig 1 die Gleise, um auf den Bahnsteig 2/3 zu gelangen. In diesem Moment fuhr ein Regionalexpress mit der Laufrichtung Ravensburg - Ulm in den Bahnhof Biberach ein. Der Lokführer erkannte die Situation rechtzeitig, gab einen Achtungspfiff ab und leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 40km/h eine Schnellbremsung ein, sodass der Zug vor dem Mann zum Stehen kam. Anschließend soll der 34-jährige deutsche Staatsangehörige vor dem stehenden Regionalexpress vorbeigelaufen, auf den Bahnsteig 2/3 geklettert und schließlich in den Zug eingestiegen sein. Er wurde von dem Lokführer auf sein Fehlverhalten angesprochen und am Hauptbahnhof in Ulm einer Streife der Bundespolizei übergeben. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

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