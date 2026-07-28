Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Steigende Temperaturen: Rettungsdienst entlasten

Frankfurt am Main (ots)

Laut Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes erwarten uns diese Woche wieder Temperaturen über 35 Grad. Trotz kühleren Temperaturen in der Nacht geht der Rettungsdienstträger Frankfurt von einer höheren Belastung der Notfallrettung in den kommenden Tagen aus.

"Wir erwarten eine witterungsbedingte höhere Auslastung des Rettungsdienstes und haben deshalb bis Anfang nächster Woche die Vorhaltung an Rettungsmitteln leicht erhöht," sagt Andreas Ruhs, Direktionsbereichsleiter Einsatzvorbereitung. "Jeder Einzelne kann dazu beitragen, den Rettungsdienst und die Krankenhäuser zu entlasten, in dem er sich dem Wetter angepasst verhält." Aktuell haben wir aufgrund der Trockenheit auch viele Vegetationsbrände, die die Einsatzkräfte fordern. Deshalb gilt auch an dieser Stelle besondere Vorsicht.

Bei hohen Temperaturen:

- Sonnenschutz und Hut tragen - viel trinken - Schlafplatz kühl halten - Sport in kühlere Stunden verlegen - in kühleren Stunden gut lüften

Vegetationsbrände verhindern:

- kein offenes Feuer - keine Zigaretten wegwerfen - kein Parken und Grillen auf trockenem Gras

Bitte wählen Sie den Notruf nur im Notfall. Achten Sie auf sich und andere, ganz besonders ältere Menschen, Kinder sowie gesundheitlich vorbelastete Personen. Eine Übersicht an kühlen Orten finden Sie auf www.stadt-frankfurt.de.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell