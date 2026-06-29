Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Notunterkunft für wohnsitzlose Menschen

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Frankfurt am Main (ots)

Aufgrund eines extern beauftragten Brandschutzgutachtens musste heute kurzfristig die vom Frankfurter Verein angemietete Fläche in der U-Bahn-Station Eschenheimer Tor geräumt werden. Trotz umfassender Suche nach verfügbaren Alternativen für die dort untergebrachten Menschen konnte leider ad hoc keine geeignete Unterkunft im Stadtgebiet gefunden werden.

Mit Blick auf die Kurzfristigkeit und die aktuellen Witterungsbedingungen war die Stadt bestrebt eine Notunterkunft einzurichten. Dezernentin für Soziales und Gesundheit Elke Voitl hat in Abstimmung mit Sicherheitsdezernentin Annette Rinn die Feuerwehr Frankfurt um Unterstützung gebeten. Trotz Ausnahmezustand in der Notfallrettung hat die Feuerwehr Frankfurt den Auftrag umgesetzt und in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kräften Zelte in der Eschenheimer Anlage aufgestellt.

Markus Röck, Direktor in der Branddirektion, ordnet die Lage ein: "Wir haben aufgrund der humanitären Krisensituation eine absolute Notlösung umgesetzt, um die Versorgung der betroffenen Personen sicherzustellen. Die aufgestellten Zelte sind aktuell die einzige Möglichkeit, um den Menschen schnellstmöglich Schutz und Unterstützung zu bieten."

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte haben fünf Zelte für jeweils 20 Personen aufgebaut. Die Unterkünfte sind mit Feldbetten, Sitzgelegenheiten sowie Einmalschlafplätzen ausgestattet.

In den Aufbau der Notunterkunft waren zahlreiche Kräfte der Fachgruppe Katastrophenschutz sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus den Stadtteilen Berkersheim, Ginnheim, Fechenheim, Oberrad, Schwanheim, Griesheim, Eschersheim und Niederursel involviert.

Wie lange die Notlösung im Einsatz bleibt, ist aktuell noch unklar.

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