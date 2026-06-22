Verband der Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V.

FW-ST: Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Steinfurt: 90 Gruppen meistern Herausforderungen bei extremer Hitze

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Kreis Steinfurt (ots)

Steinfurt-Burgsteinfurt/Kreis Steinfurt. Trotz hochsommerlicher Temperaturen haben am Samstag 90 Gruppen aus den Feuerwehren des Kreises Steinfurt erfolgreich am Leistungsnachweis der Feuerwehren teilgenommen. Austragungsort war das VR-Bank Stadion in Steinfurt-Burgsteinfurt, das sich einmal mehr als idealer Veranstaltungsort für die traditionsreiche Feuerwehrveranstaltung erwies.

Bereits in den frühen Morgenstunden herrschte reges Treiben auf dem Stadiongelände. Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner aus dem gesamten Kreisgebiet stellten sich den verschiedenen Prüfungsstationen, bei denen sowohl praktisches Können als auch theoretisches Wissen gefragt waren. Trotz der außergewöhnlichen Hitze zeigten alle teilnehmenden Gruppen großen Einsatzwillen und bewiesen eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit.

Zum Leistungsnachweis gehörten mehrere anspruchsvolle Disziplinen. Beim Löschangriff mit Schaumrohr mussten die Teams ihr feuerwehrtechnisches Können unter Beweis stellen. An der Station Erste Hilfe wurde das sichere Beherrschen einer Reanimation geprüft. Darüber hinaus galt es an einer weiteren Station, theoretische Fachfragen zu beantworten. Sportlichen Einsatz verlangte schließlich der traditionelle Staffellauf, der den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei den hohen Temperaturen zusätzliche Kondition abverlangte.

Insgesamt waren rund 70 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter an den verschiedenen Stationen im Einsatz. Sie sorgten für einen reibungslosen Ablauf und bewerteten die Leistungen der Gruppen nach einheitlichen Kriterien. Dank ihrer Unterstützung konnte die Veranstaltung professionell und fair durchgeführt werden. Zahlreiche Ehrengäste verfolgten die Wettbewerbe und nutzten die Gelegenheit, den Einsatzkräften ihren Dank für ihr ehrenamtliches Engagement auszusprechen. Begrüßt werden konnten unter anderem Landrat Dr. Martin Sommer, Bürgermeister Christian Francke, Bezirksbrandmeister Oliver Wegener, Karlheinz Fuchs, Dezernent für Gesundheit und Bevölkerungsschutz des Kreises Steinfurt, die Leitung der Feuerwehr Steinfurt - Dirk Telgmann und Rainer Frahling sowie Alexander Horstmann, Regionaldirektor der Volksbank Münsterland eG.

In ihren Grußworten hoben die Redner die große Bedeutung der Feuerwehren für die Sicherheit der Bevölkerung hervor. Besonders gewürdigt wurden die hohe Ausbildungsqualität, die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Kräfte und die Bereitschaft, sich regelmäßig den Anforderungen eines Leistungsnachweises zu stellen. Die Veranstaltung wurde durch die VR-Bank Münsterland eG als wichtiger Partner maßgeblich unterstützt. Durch eine großzügige Spende trug die Genossenschaftsbank wesentlich zum Gelingen des Leistungsnachweises bei. Im Rahmen der Veranstaltung bedankte sich der Vorsitzende des Verbandes der Feuerwehren im Kreis Steinfurt, Manfred Kleine-Niesse, bei der VR-Bank Münsterland für ihr Engagement zugunsten der Feuerwehren. Als Zeichen des Dankes überreichte er dem Regionaldirektor der VR-Bank Münsterland eG, Alexander Horstmann, eine historische Übersicht über die Entwicklung der Genossenschaft aus den 1970er Jahren.

Am Ende des Tages konnten die Organisatoren ein positives Fazit ziehen: Alle 90 angetretenen Gruppen absolvierten die gestellten Aufgaben erfolgreich. Der Leistungsnachweis zeigte eindrucksvoll den hohen Ausbildungsstand der Feuerwehren im Kreis Steinfurt. Trotz der extremen Temperaturen blieb die Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ungebrochen. Mit großem Engagement, Teamgeist und fachlicher Kompetenz machten sie den Leistungsnachweis 2026 zu einer rundum gelungenen Veranstaltung. Großen Anteil am Erfolg der Veranstaltung hatte die Feuerwehr Steinfurt, die den Leistungsnachweis 2026 ausrichtete. Mit viel Engagement und organisatorischem Geschick hatte sie die Rahmenbedingungen für die rund 1.000 Teilnehmer, Schiedsrichter und Gäste geschaffen.

Die hervorragende Vorbereitung und Durchführung wurden vom Vorsitzenden des Verbandes der Feuerwehren in Kreis Steinfurt, Manfred Kleine Niesse ausdrücklich gewürdigt. Er dankte auch dem Dirigenten des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Steinfurt für die musikalische Beteiligung mit einem Platzkonzert. Damit präsentierte sich die Feuerwehr Steinfurt nicht nur als leistungsstarke Einsatzorganisation, sondern auch als hervorragender Gastgeber für die Feuerwehrfamilie des Kreises Steinfurt. Der Leistungsnachweis 2027 findet am 19.06.2027 in Hopsten-Halverde statt.

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