Verband der Feuerwehren im Kreis Steinfurt e.V.

FW-ST: Leistungsnachweis der Feuerwehren in Steinfurt

96 Gruppen angemeldet

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Steinfurt / Kreis Steinfurt (ots)

Am Samstag, den 20. Juni 2026 steht Steinfurt ganz im Zeichen der Feuerwehr: Im Volksbank Stadion findet der diesjährige Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Steinfurt statt. Gastgeber der Großveranstaltung ist die Feuerwehr Steinfurt und der Verband der Feuerwehren im Kreis Steinfurt, die sich gemeinsam mit zahlreichen Helferinnen und Helfern auf viele Teilnehmer und Besucher freut. Insgesamt haben sich 95 Gruppen aus dem gesamten Kreisgebiet für den Leistungsnachweis angemeldet. Darüber hinaus wird auch eine befreundete Feuerwehr aus dem Saarland an der Veranstaltung teilnehmen und damit die überregionale Verbundenheit innerhalb der Feuerwehren unterstreichen.

Bereits seit einigen Wochen laufen in den Feuerwehren des Kreises die Vorbereitungen auf Hochtouren. In zahlreichen Übungsdiensten trainieren die Gruppen intensiv die verschiedenen Disziplinen des Leistungsnachweises. Dabei stehen nicht nur Schnelligkeit und Präzision im Mittelpunkt, sondern vor allem das sichere und eingespielte Zusammenarbeiten innerhalb der Mannschaften.

Der Leistungsnachweis ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Feuerwehrwesens in Nordrhein-Westfalen. Neben dem feuerwehrtechnischen Können stehen insbesondere Teamarbeit, Kameradschaft und der gemeinsame Austausch im Vordergrund. Die teilnehmenden Gruppen stellen ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis und zeigen dabei eindrucksvoll den hohen Ausbildungsstand der Feuerwehren im Kreis Steinfurt.

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer bietet die Veranstaltung spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehren. Präzision, Schnelligkeit und eingespielte Abläufe prägen die Übungen und Wettbewerbe, die den ganzen Tag über im Volksbank Stadion verfolgt werden können. Neben den feuerwehrtechnischen Wettbewerben wird selbstverständlich auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Die Feuerwehr Steinfurt freut sich auf einen ereignisreichen Tag mit vielen Gästen, interessanten Begegnungen und einem starken Zeichen für die Leistungsfähigkeit und Gemeinschaft der Feuerwehren im Kreis Steinfurt.

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