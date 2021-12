KFV-EU: Begeisterung weitergegeben - Jugendgruppenleiter-Lehrgang für Jugend- und Kinderfeuerwehr abgeschlossen

Kreisfeuerwehrverband Euskirchen e.V.

Begeisterung weitergegeben - Jugendgruppenleiter-Lehrgang für Jugend- und Kinderfeuerwehr abgeschlossen

"Man macht etwas Sinnvolles. Und der Zusammenhalt ist doch auch etwas Schönes", sagte die 19-jährige Luka Juliana Lenz aus Kommern. Vor drei Jahren trat sie in die Jugendfeuerwehr ein. Schnell hatte sie das Gefühl, "dass die Feuerwehr-Arbeit Spaß macht." Um dieses Gefühl und die Begeisterung fürs Ehrenamt weiterzugeben, hatte sich Luka Juliana Lenz zusammen mit weiteren 17 Feuerwehrangehörigen beim Jugendgruppenleiter-Lehrgang des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen angemeldet. "Ich mache diesen Lehrgang, um die Werte, die sich selbst erfahren habe, an andere Jugendliche zu vermitteln."

In den modernen Seminar-Räumlichkeiten des früheren Kulturkinos in Schleiden-Vogelsang kamen von Anfang September bis Ende November die Teilnehmer zusammen. Einige Lehrinhalte wurden virtuell angeboten. In fast 40 Unterrichtsstunden ging es inhaltlich unter anderem um pädagogisches Basiswissen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Entwicklungspädagogik, Erlebnispädagogik, Planung, Organisation und Durchführung von unterschiedlichen Aktionen und rechtliche Grundlagen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Darüber hinaus beinhaltete der Lehrgang weitere Themen wie Aufbau und der Struktur der Feuerwehren, Didaktik und Pädagogik bis hin zu Projektmanagement. Selbstverständlich kam auch die praktische Anwendung des Gelernten nicht zu kurz. Aufgelockert wurden die Einheiten durch verschiedene Spiele, die die Teilnehmer für die Arbeit mit "ihren" Jugendlichen einsetzen können. Die Themen "Öffentlichkeitsarbeit" und "Kindergruppen in der Feuerwehr" wurden von Ausbildern in Gruppenarbeit erarbeitet.

Luka Juliana Lenz: "Wir lernen, wie wir richtig mit den Jugendlichen umgehen, sodass es von allen beteiligten Seiten ¬¬- Eltern, Kind, Betreuer - ein gutes Miteinander gibt und sich die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen."

Die Jugendgruppenleiterschulung, die speziell auf die Bedürfnisse der Kinder- und Jugendfeuerwehr zugeschnitten ist, wurde geleitet von Kreisjugendfeuerwehrwart Christian Heinrichs und Christopher Heinzen als Fachbereichsleiter Wettbewerbe und Lehrgänge.

Heinrichs: "Die Zielgruppe waren Betreuer und Helfer, die aktiv in der Jugendfeuerwehrarbeit des Kreises Euskirchen tätig sind." Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Die Teilnehmer erwarben mit der Grundausbildung zum Jugendgruppenleiter auch die Voraussetzungen der "Juleica". Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber. Zusätzlich soll die "Juleica" auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen.

Mit dem Jugendgruppenleiter-Lehrgang hat der Kreisfeuerwehrverband Euskirchen auf die wachsende Bedeutung der Kinder- und Jugendarbeit in der Feuerwehr reagiert. Kreisjugendfeuerwehrwart Christian Heinrichs: "Die Feuerwehr hat einen hohen Bedarf an Betreuern in der Kinder- und Jugendarbeit, die der Kreisfeuerwehrverband mit seiner Jugendgruppenleiterschulung gerecht werden möchte."

Der nächste Lehrgang ist für September bis November 2022 geplant.

