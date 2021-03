Feuerwehr Herford

FW-HF: Sturm "Luis" sorgt für Einsätze bei der Feuerwehr Herford

Löschgruppe Schwarzenmoor an der Hombergstraße im Einsatz

Herford (ots)

Sturm "Luis" war am Samstag über das Land gefegt und sorgte auch bei der Feuerwehr Herford für einige Einsätze. Der spektakulärste war dabei wohl an der Hombergstraße in Falkendiek abzuarbeiten.

Alarmierung: 14:46Uhr Löschgruppe Schwarzenmoor, Hilfeleistung Sturm, Hombergstraße in Höhe Bestattungsinstitut Stranghöhner, Falkendiek.

Ein ca. 40cm starker Baum war auf die Fahrbahn geweht und hat diese komplett versperrt. Einige Äste hingen in der Freileitung der Straßenbeleuchtung. Daraufhin wurde die Drehleiter der Feuerwehr Herford hinzu alarmiert sowie der Energieversorger.

Die Löschgruppe Schwarzenmoor war mit 12 Kameraden im Einsatz, die hauptamtliche Wache mit zwei Kameraden und der Drehleiter, Auch der Einsatzführungsdienst und die Polizei waren vor Ort. Die restliche Besetzung der hauptamtlichen Wache befand sich zu dem Zeitpunkt in einem Parallel-Einsatz.

Im Einsatz waren zwei Kettensägen. Einsatzdauer ca. 2 Stunden.

Besondere Gefahr: Freileitung der Straßenbeleuchtung.

