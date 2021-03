Feuerwehr Herford

FW-HF: Verkehrsunfall an Kreuzung Schweichelner/Löhner Straße fordert fünf Verletzte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Herford (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW kam es am Donnerstagnachmittag um 16:45 Uhr an der Kreuzung Schweichelner Straße/Löhner Straße. Ein roter VW der im Kreis Nienburg zugelassen ist und mit 5 Personen besetzt war, ist aus Richtung Schweicheln kommend vermutlich bei Rot über die Ampelkreuzung gefahren und ist dann mit einem in Richtung Herford fahrenden Hyundai zusammengestoßen. Insgesamt wurden zwei Insassen des VW schwer, zwei weitere Insassen des VW, sowie der Fahrer des Hyundai leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst aus dem Kreisgebiet in Herforder Krankenhäuser transportiert. Die hauptamtliche Wache stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und unterstützte den Rettungsdienst. Auch der organisatorische Leiter Rettungsdienst war aufgrund der relativ hohen Zahl verletzter Personen im Einsatz. Die Kreuzung war teilweise komplett gesperrt, was im Feierabendverkehr für Beeinträchtigungen sorgte.

Original-Content von: Feuerwehr Herford, übermittelt durch news aktuell