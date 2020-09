Feuerwehr Herford

FW-HF: Lehrgang "Absturzsicherung" bei der Feuerwehr Herford

Herford (ots)

Immer wenn es hoch hinaus oder tief hinab geht, müssen Feuerwehrangehörige besonders gesichert werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Um hierfür die notwendige Sach- und Fachkenntnis zu erlangen, führte die Feuerwehr Herford nun einen entsprechenden Lehrgang durch. Über drei Wochen trafen sich 8 Einsatzkräfte aus den freiwilligen Einheiten, um unter Ausbilder Matthias Beckhoff die theoretische und praktische Einweisung zu erhalten. Dabei wurde unter anderem am Schlauchturm an der Feuer- und Rettungswache in der Werrestraße, am Teleskopmast und an der Hansabrücke geübt. Als besondere Highlights konnten die Teilnehmenden ihre frisch erworbenen Fähigkeiten an einem Baukran auf dem Gelände der Firma Grotemeier an der Teichstraße in Bünde und beim Besuch eines Kletterparks unter Beweis stellen. Die freiwilligen Einheiten erhalten nach dem Lehrgang nun die entsprechende Spezialausrüstung, um die Sicherung im Einsatzfall selbst durchführen zu können. In den kommenden Jahren werden wiederholend entsprechende Nachschulungen durchgeführt, um den Wissensstand zu erhalten. Dieser Lehrgang sollte, wie viele andere ebenfalls, schon deutlich früher durchgeführt werden, jedoch machte "Corona" der Feuerwehr einen Strich durch die Rechnung. Langsam läuft nun aber die Ausbildung - natürlich unter strengen Hygienevorgaben - auf Stadt- und Kreisebene wieder an.

