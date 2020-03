Feuerwehr Herford

FW-HF: Absage Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Herford

Herford (ots)

Wegen eines technischen Problems ist diese Meldung bislang nicht via ots verbreitet worden, was eigentlich am gestrigen Abend um 18 Uhr geschehen sollte, wir bitten das zu entschuldigen.

In enger Abstimmung mit dem Kreis und der Stadt Herford hat die Wehrführung der Feuerwehr Herford entschieden, die für morgen Abend geplante Jahreshauptversammlung aufgrund der aktuellen Lage bzgl. des sog. Coronavirus abzusagen. Die Krisenstäbe sind seit den ersten Verdachtsfällen in NRW im täglichen Austausch über die aktuelle Lage. Stand jetzt gibt es keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Covid-19-Virus und auch keinen Verdachtsfall im Kreis Herford.

Die Aufgabe der Feuerwehr besteht in der Sicherstellung des Brandschutzes, das gilt selbstverständlich auch für die Stadt Herford. Sollte unter den Anwesenden der Versammlung auch nur ein Verdachtsfall auftreten, müsste die gesamte Feuerwehr vermutlich unter Quarantäne gestellt werden und wäre dadurch nicht mehr einsatzfähig. Dieses gilt es zu verhindern, die Sicherheit der Bürger hat dabei erste Priorität, daher hat man sich zu diesem Schritt entschlossen. "Wir bedauern die Absage aus rein prophylaktischen Gründen außerordentlich und werden die Versammlung so bald wie möglich nachholen!", so der Leiter der Feuerwehr Karsten Buschmann.

Für die Presse werden wir einen gesonderten Termin in der nächsten Woche anbieten, in dem wir die Jahresbilanz der Feuerwehr Herford vorstellen werden. Eine Einladung dazu erfolgt gesondert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herford

Pressestelle

Christoph Büker

Telefon: 0170/3452110

E-Mail: presse-feuerwehr@herford.de

https://feuerwehr.herford.de/Home

Original-Content von: Feuerwehr Herford, übermittelt durch news aktuell