FW-HF: Tag 2 - Sturmtief Sabine zum Glück weniger dramatisch als befürchtet

Herford (ots)

Das Sturmtief "Sabine" war am 09. und 10. Februar 2020 das bestimmende Thema in ganz Deutschland. Zum Glück fällt unsere Einsatzbilanz - zumindest bis zum späten Dienstagabend - weniger dramatisch aus, als befürchtet. Insgesamt 17 unwetterbedingte Einsätze hatte die Feuerwehr Herford abzuarbeiten. Dabei handelte es sich zumeist um umgestürzte Bäume, die auf eine Straße oder einen Fußweg gefallen waren oder zu fallen drohten, wie etwa an der Waldstraße in Elverdissen, der Stedefreunder Straße in Eickum oder der Amselstraße in Schwarzenmoor. Unserem Auftrag zur Gefahrenabwehr gemäß wurden die Gefahrenstellen mithilfe von Motorkettensägen und Muskelkraft beseitigt. In einem Fall wurden wir wegen Wassereinbruch in einem Keller und am frühen Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der A2 als Folge eines heftigen Hagelschauers alarmiert. Das Wichtigste: Es wurden keine Personen ernsthaft verletzt und größere Sachschäden waren ebenfalls nicht zu beklagen. Für Dienstag und Mittwoch und dann wieder für das kommende Wochenende sind vom Deutschen Wetterdienst immer wieder Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h und teils starke Gewitter angekündigt, daher ist auch in den nächsten Tagen erhöhte Vorsicht geboten. Was auch kommen mag - passen Sie auf sich auf, sonst macht das die Feuerwehr Herford oder die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren im ganzen Land!

