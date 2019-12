Feuerwehr Herford

FW-HF: Auto landet vor Hauswand

Herford (ots)

Um 11 Uhr wurde die Feuerwehr Herford am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in Herford-Mitte alarmiert. Eine 86-jährige Fahrerin war mit ihrem Opel Kadett beim Einparken aus bislang ungeklärter Ursache durch einen Zaun hindurch, über eine Rasenfläche des benachbarten Grundstücks gefahren und schließlich an einer Hauswand zum Stehen gekommen. Nach Rücksprache mit dem anwesenden Notarzt bereiteten die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache eine sog. achsengerechte Rettung vor, bei der die Wirbelsäule der eingeklemmten Person so wenig wie möglich bewegt wird. Wir entfernten zu diesem Zweck das Dach des Fahrzeugs sowie weitere störende Teile mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte und befreiten die Dame dann gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus ihrem Fahrzeug. Anschließend wurde sie ins Klinikum Herford transportiert. Im Einsatz waren das Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen sowie der Löschzug der hauptamtlichen Wache.

