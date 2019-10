Feuerwehr Herford

FW-HF: Kellerbrand in der Goltzstraße

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 6:18 Uhr wurde die Feuerwehr Herford zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Goltzstraße alarmiert. Ein Anwohner hatte das Piepen eines Rauchmelders im Treppenhaus wahrgenommen und den Notruf gewählt. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits rechtzeitig verlassen können, sodass wir uns auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Ein Angriffstrupp ging mit umluftunabhängigem Atemschutz in den Keller vor und konnte mit Wasser aus der mitgeführten Schlauchleitung den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein weiterer Angriffstrupp ging dann ins Gebäude vor, um die oberen Wohnungen zu kontrollieren und eine Abluftöffnung zu schaffen. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache und der Löschzug Mitte mit insgesamt 35 Kräften. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die sich nun um die Ermittlung der Brandursache kümmern wird.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Herford

Pressestelle

Christoph Büker

Telefon: 0170/3452110

E-Mail: presse-feuerwehr@herford.de

https://feuerwehr.herford.de/Home

Original-Content von: Feuerwehr Herford, übermittelt durch news aktuell