FW-HF: Akku von E-Bike löst Feuerwehreinsatz aus

Am frühen Mittwochmorgen um kurz vor drei Uhr wurde die Feuerwehr Herford zu einem vermuteten Kellerbrand mit unklarer Rauchentwicklung in die Louis-Ferdinand-Straße gerufen. Die hauptamtliche Wache, der Löschzug Mitte, der Einsatzführungsdienst und ein Rettungswagen eilten zur gemeldeten Einsatzstelle. Vor Ort stellten wir eine massive Verrauchung des gesamten Kellers fest, die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein Angriffstrupp ging mit umluftunabhängigem Atemschutz und einer C-Leitung zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Im hinteren Kellerraum stellten wir ein brennendes Klavier und ein dagegen gelehntes E-Bike fest, vermutlich war hier auch der Ausgangspunkt des Feuers zu suchen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, kontrollierten wir den Bereich noch mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester und entrauchten den Keller mit einem Hochleistungslüfter. Um ca. 04:30 Uhr konnten wir die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Personen wurden glücklicherweise bei diesem Brand nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens stand zum Einsatzende noch nicht fest. Die Feuerwehr Herford war mit insgesamt 34 Kräften und 9 Fahrzeugen vor Ort. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang noch einmal dringend, E-Bikes, E-Scooter und andere Fahrzeuge oder Geräte wie Laptops, Powerbanks oder mobile Boxen mit entsprechend großen Akkus, speziell Lithium-Ionen Akkus, möglichst nicht im Schlaf- oder Wohnbereich aufzubewahren, unbeaufsichtigt zu laden oder sonst unsachgemäß zu verwenden.

