FW-HF: Küchenbrand in der Stadtholzstraße

Herford (ots)

Um 5:26 Uhr am Samstagmorgen wurde die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Herford zu einem Brand in der Stadtholzstraße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurden noch zwei Frauen in dem Haus vermutet. Daher konzentrierte man sich zunächst auf die Menschenrettung. Gleichzeitig erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe, sodass der Löschzug Mitte zusätzlich zur Unterstützung gerufen wurde. Nachdem beide Frauen vom Angriffstrupp aus dem Haus gerettet und an den Rettungsdienst übergeben wurden, begannen sie umgehend mit der Brandbekämpfung und konnten das Feuer schnell löschen. Beide Frauen wurden durch Rauchgasinhalation leicht verletzt, eine von ihnen wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Toaster Auslöser des Feuers gewesen sein.

