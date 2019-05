Feuerwehr Herford

FW-HF: Wählen beim Tag der offenen Tür der Löschgruppe Schwarzenmoor

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

Am Tag der Wahl zum Europäischen Parlament, also am Sonntag, den 26.05.2019, können die Bürger der Herforder Stadtteile Schwarzenmoor und Falkendiek die dem entsprechenden Wahlbezirk zugeordnet sind, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Die Löschgruppe Schwarzenmoor der Feuerwehr Herford lädt am Sonntag nämlich alle Bürger zum Tag der offenen Tür ein. Neben einer Fahrzeugschau und einer Hüpfburg gibt es einen Imbiss, Getränke und hausgemachte Torten und Kuchen. Praktischerweise ist das Wahllokal für den Kommunalwahlbezirk 18 "Schwarzenmoor/Falkendiek" ebenfalls im Gerätehaus an der Senderstraße 111 zu finden, sodass man hier auch gleich noch seine Stimme abgeben kann. Natürlich sind auch alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen!

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Herford

Pressestelle

Christoph Büker

Telefon: 0170/3452110

E-Mail: presse-feuerwehr@herford.de

https://feuerwehr.herford.de/Home

Original-Content von: Feuerwehr Herford, übermittelt durch news aktuell