Feuerwehr Herford

FW-HF: Gemeinwohlatlas 2019: Feuerwehr erneut auf Platz 1

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

Auszeichnung als "verlässliche Organisation" / DFV dankt für Vertrauen

Berlin - Die Feuerwehren haben den ersten Platz im "GemeinwohlAtlas Deutschland 2019" belegt. In einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage nannten die Befragten am häufigsten die Feuerwehren bei der Frage, welche Organisation bei Zusammenhalt, Aufgabenerfüllung, Lebensqualität und Moral am meisten leiste. "Die Feuerwehr ist ein verlässlicher Partner der Menschen in unserem Land. Wir sind ein unverzichtbarer Teil der inneren Sicherheit", erklärt Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).

Ziebs dankt für das Vertrauen der Menschen in die mehr als eine Million Feuerwehrmänner und -frauen in den Freiwilligen Feuerwehren, den Berufs- und Werkfeuerwehren. "Wir freuen uns, wenn aus Vertrauen auch Engagement wird, damit wir auch in Zukunft verlässlich bleiben können", appelliert der Verbandspräsident an die Bevölkerung, selbst in der Feuerwehr aktiv zu werden.

Bereits vor drei Jahren lag die Feuerwehr beim ersten deutschen GemeinwohlAtlas auf Platz 1 der Institutionen, die nach Ansicht der Deutschen besonders viel für die Gesellschaft leisten. Der GemeinwohlAtlas Deutschland ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Dr. Arend Oetker Lehrstuhl an der HHL Leipzig Graduate School und dem Center for Leadership and Values in Society an der Universität St. Gallen. In diesem Jahr wurden mehr als 11.000 Personen in einer repräsentativen Umfrage durch forsa.omninet befragt. Die Ergebnisse werden unter www.gemeinwohlatlas.de veröffentlicht.

In der Feuerwehr Herford waren zum Stichtag 31.12.2018 429 Frauen und Männer aktiv, davon 82 hauptberuflich im Brandschutz und Rettungsdienst, 172 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich in den vier freiwilligen Einheiten, 73 Mädchen und Jungs gehören der Jugendfeuerwehr an, 25 Mitglieder zählt das Blasorchester Feuerwehr Herford und 50 Mitglieder gehören der Ehrenabteilung an. Im letzten Jahr wurden insgesamt ca. 15.200 Einsätze abgearbeitet und unzählige Ausbildungsstunden geleistet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Herford

Pressestelle

Christoph Büker

Telefon: 0170/3452110

E-Mail: presse-feuerwehr@herford.de

https://feuerwehr.herford.de/Home

Original-Content von: Feuerwehr Herford, übermittelt durch news aktuell