FW-HF: Großbrand in Herforder Innenstadt

Herford (ots)

Brand in einem Wohnhaus für Senioren

In einem Wohnhaus für Senioren an der Kreuzung Berliner Straße / Mindener Straße ist am frühen Morgen in der 5.Etage ein Feuer ausgebrochen. 50 Feuerwehrleute und 20 Rettungskräfte sind vor Ort. In dem Haus sind 15 Bewohner gemeldet. Gesichtet und evakuiert wurden bislang 10 Menschen.

Nach mehrfachen vergeblichen Versuchen in die obere Wohnung vorzudringen und nach Verletzten zu suchen, mussten zwei Feuerwehrleute mit Erschöpfungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Von den evakuierten Bewohnern erlitten 5 eine Rauchgasvergiftung. Auch sie werden aktuell im Krankenhaus behandelt

Die übrigen Bewohner werden vor Ort in einem Zelt vom Deutschen Roten Kreuz versorgt. Eine Person wird weiterhin vermisst. "Es ist ein sehr anstrengender und personalintensiver Einsatz", sagt der Leiter der Herforder Feuerwehr Michael Stiegelmeier. Unterstützt wird die Feuerwehr Herford mit zwei Drehleitern aus Hiddenhausen und Enger, sowie einem Teleskopmast aus Bad Salzuflen. Der eigene Teleskopmast wird aktuell technisch überprüft.

Der Brandort ist für Autofahrer und Fußgänger weiträumig abgesperrt. Das Gebäude ist nach der Beurteilung durch Fachkräfte des THW nicht mehr sicher von Einsatzkräften der Feuerwehr zu betreten. Aktuell kommt ein Autokran zum Einsatz, um aus einer Gondel heraus das Dach zu öffnen. Die Feuerwehr ist noch immer mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist zur Stunde noch ungeklärt.

