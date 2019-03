Feuerwehr Herford

FW-HF: Arbeitsreicher Freitag für die Feuerwehr Herford

Der gestrige Freitag war für die Feuerwehr Herford einmal mehr ein besonders arbeitsreicher Tag. Um 10:30 Uhr wurden wir zum zweiten Mal in dieser Woche zur Gesamtschule Friedenstal an der Salzufler Straße alarmiert. Wie bereits am Montag kam es zu einem Zwischenfall mit versprühtem Reizgas. Dieses Mal wurde das Gas auf dem Flur versprüht und zog in einen Klassenraum, ca. 35 Schüler mussten durch den Rettungsdienst und das Rote Kreuz gesichtet werden. 5 Schüler klagten über Atemwegsreizungen, mussten aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Um kurz nach 13 Uhr wurde die hauptamtliche Wache zu einem Vorfall in der Justizvollzugsanstalt alarmiert. Kurze Zeit später löste die Brandmeldeanlage im Parkhaus Neustadt aus, der Löschzug Mitte wurde alarmiert und rückte aus. Vor Ort konnte bei der Erkundung kein Schadenssereignis festgestellt werden. Während die hauptamtliche Wache später am Nachmittag zu einer Tierrettung in Diebrock alarmiert wurde, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen den Abfahrten Herford-Ost und Vlotho. Drei PKW waren aus ungeklärter Ursache miteinander kollidiert, 6 Personen saßen insgesamt in den Fahrzeugen und mussten vom Rettungsdienst untersucht und behandelt werden. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser in Bad Oeynhausen und Herford transportiert. Die Unfallstelle wurde abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Die Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei säuberte anschließend noch die Fahrbahn, bevor die Polizei die Strecke wieder freigab. Die Feuerwehr Herford war hier mit insgesamt vier Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeugen, sowie der hauptamtlichen Wache, dem Löschzug Mitte und den Löschgruppen Elverdissen und Schwarzenmoor, insgesamt etwa 60 Kräfte im Einsatz. Besonders erfreulich war die sehr gute Rettungsgasse, die es den nachrückenden Einsatzkräften ermöglichte, schnell zur Einsatzstelle zu kommen.

