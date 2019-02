Feuerwehr Herford

FW-HF: Autos kollidieren an Kreuzung - Jugendliche aus Herford muss aus Fahrzeug gerettet werden

Am Montagabend, den 20.02.2019 ereignete sich um ca. 20:45 Uhr ein Unfall mit zwei beteiligten PKW an der Kreuzung Kastanienallee/Stadtholzstraße. Drei Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Die hinzugerufene Feuerwehr war mit zwei Rettungswagen, zwei Notärzten und der hauptamtlichen Wache im Einsatz. Da bei einer 15-jährigen Herforderin, die als Beifahrerin in einem der Unfallfahrzeuge gesessen hatte, eine Rückenverletzung angenommen wurde, musste diese besonders schonend aus dem Wrack befreit werden. Zu diesem Zweck entfernte die Feuerwehr die B-Säule des BMW, um die Verletzte "achsengerecht" aus dem Fahrzeug heben zu können. Anschließend wurden sie und die andere schwer verletzte Person in Herforder Krankenhäuser transportiert, wo sie stationär aufgenommen werden mussten.

