FW-HF: Brand im Depot am Marta in Herford

Herford (ots)

Am Samstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr wurde die Feuerwehr Herford zu einem Brand am Museum Marta alarmiert. Ein Mitarbeiter hatte eine Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr gerufen. In einem externen Spänebunker der an der Außenseite des Gebäudes angebracht ist, konnte man eine leichte Rauchentwicklung aus einem Belüftungsschacht erkennen. Durch Öffnen der Tür und Herausziehen der Auffangwannen für die Holzspäne, kamen die Einsatzkräfte leicht an den Schwelbrand heran. Durch Vornahme eines Löschanriffs durch den Angriffstrupp der hauptamtlichen Wache unter Atemschutz, konnte der Schwelbrand schnell gelöscht werden. Im Anschluss daran wurde der Spänebunker vom Löschzug Mitte mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und zur Sicherheit noch einmal mit Wasser geflutet. Durch Abbauen des Absaugrohres wurde die Anlage vom Gebäudeinneren getrennt. Es entstand zum Glück nur ein geringer Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

