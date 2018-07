FW-HF: Wohnungsbrand in der Löhner Straße - Bewohnerin bemerkt Feuer, als Sie vom Einkaufen zurückkommt

1 weiterer Medieninhalt

Die Feuerwehr Herford war mit 23 Einsatzkräften, 7 Feuerwehrfahrzeugen und einem RTW zur Löhner Straße zu einem Wohnungsbrand angerückt. Bild-Infos Download

Herford (ots) - Eine Bewohnerin einer Haushälfte in der Löhner Straße bemerkte bei der Rückkehr vom Einkaufen Feuer in Ihrer Wohnung und rief sofort die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache der Feuerwehr Herford, sowie die Löschgruppe Schwarzenmoor eilten mit sieben Feuerwehrfahrzeugen, einem RTW und insgesamt 23 Personen zum Einsatzort. Der Angriffstrupp der hautpamtlichen Wache ging unter umluftunabhängigem Atemschutz in die Wohnung vor und löschte das Feuer. Anschließend wurde die gesamte Wohnung mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei gemacht. Ursache für das Feuer war wohl ein Ladegerät für Akkus, das auf einem Zeitungsstapel stand, der wiederum auf einem Stuhl aufbewahrt wurde. Wäre die Dame 10 Minuten später vom Einkaufen zurückgekommen, hätte wohl das Haus bereits in Vollbrand gestanden und wäre nicht mehr zu retten gewesen. In der Wohnung hatten die angebrachten Heimrauchmelder ausgelöst, waren jedoch von niemandem bemerkt worden, obwohl sich weitere Bewohner im Garten aufgehalten hatten. Bei dem Feuer wurde zum Glück niemand verletzt, zur Höhe des Sachschadens kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden, die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

