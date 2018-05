FW-HF: Gartenhütte brennt nieder - Nachbar verständigt Feuerwehr

3 weitere Medieninhalte

Herford (ots) - Ein aufmerksamer Nachbar hat heute Nacht einen Brand in einem Garten eines Einfamilienhauses bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Um 04:23 Uhr wurden die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und des Löschzuges Mitte mit dem Alarmstichwort "Feuer allgemein - Stufe 2" in die Wittenberger Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gartenhaus und der angrenzende Anbau bereits im Vollbrand. Sofort wurde ein Löschangriff mit einer C-Leitung von außen eingeleitet, ein Trupp des Löschzuges Mitte rüstete sich außerdem mit Atemschutz aus und ging mit einer weiteren C-Leitung im Innenangriff vor. In der Hütte befand sich eine 11kg-Flüssiggasflasche, die zunächst gekühlt und dann geborgen wurde. Im offenen Anbau waren außerdem zwei Kaninchen untergebracht, von denen eins von den Einsatzkräften im Garten eingefangen und an den Besitzer übergeben werden konnte. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, weshalb die hauptamtlichen Kräfte zügig aus dem Einsatz herausgelöst werden und zur Wache zurückkehren konnten. Die Nachlöscharbeiten übernahmen dann die Einsatzkräfte des Löschzuges Mitte. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden Glutnester ausfindig gemacht, die mit Schaum abgelöscht wurden. Um kurz vor sechs Uhr konnte die Einsatzstelle an den Hausbesitzer übergeben werden und der Löschzug konnte ebenfalls wieder einrücken. Insgesamt war die Feuerwehr Herford mit 20 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Ursache des Feuers war unklar und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

