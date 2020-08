FW-SOE: Demnächst noch präsenter mit Unterstützung der Stadtwerke

Feuerwehr Soest

Demnächst noch präsenter mit Unterstützung der Stadtwerke

Soest

Gerade für Freiwillige Feuerwehren ist die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges Instrument zur Mitgliedergewinnung. Daher müssen die Feuerwehren an der Digitalisierung beteiligen auch in der digitalen Welt präsent sein. Die Mitgliederwerbung über die sozialen Medien gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung.

Auf diesen Zug ist auch die Feuerwehr Soest aufgesprungen. Neben den Plattformen Facebook, Instagram und Twitter ist die Feuerwehr Soest am 1. Mai 2020 mit ihrem YouTube-Kanal online gegangen. Dort erlangen die Zuschauer Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr und lernen "ihre" Feuerwehr Soest besser kennen.

Das dies der richtige Weg ist, hat sich schon nach kurzer Zeit gezeigt. Der erste Interessent hat über den YouTube-Kanal Kontakt aufgenommen und möchte der Feuerwehr Soest beitreten.

Um regelmäßig gute Videos produzieren zu können, benötigt man auch die entsprechende Ausrüstung. Hier kommen die Stadtwerke Soest in Spiel. Um die Anschaffung von weiterem benötigtem Equipment zu unterstützen, gab es eine größere Sachspende an den Stadtfeuerwehrverband Soest e.V.. "Wir wissen aus unseren Berührungspunkten mit der Feuerwehr, wie wichtig diese ehrenamtliche Arbeit ist und freuen uns, mit der Spende ihre Öffentlichkeitsarbeit unterstützen zu können", so Harald Feine von den Stadtwerken. Diese Sachspende enthielt einerseits einen sogenannten "Gimbal". In diesem Gerät können Smartphones eingesetzt werden und diese werden dann in 3 Achsen stabilisiert. So können schnell und einfach schöne und wackelfreie Videos aufgenommen werden. Zum anderen gab es eine kleine Drohne vom Typ DJI Mavic Mini. Diese kleine Drohne eignet sich perfekt für z.B. Aufnahmen von Übungen und anderen Veranstaltungen. Diese Drohne ist nicht für den Einsatzdienst, sondern dient ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit. Am Mittwoch (26.08.2020) wurde die Sachspende offiziell übergeben. An der Übergabe nahmen Harald Feine (Pressesprecher Stadtwerke Soest), Jürgen Wirth (Leiter der Feuerwehr & Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverband) und Kai Weets (Pressesprecher Feuerwehr Soest) teil.

Kai Weets, Pressesprecher der Soester Feuerwehr, ist von der neuen Ausrüstung begeistert: "Wir bedanken uns bei den Stadtwerken Soest für die großartige Unterstützung und tolle Spende!"

