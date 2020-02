Feuerwehr Soest

FW-SOE: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Stadt Soest

Soest (ots)

Am Freitag, den 28. Februar fand die alljährliche Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Stadt Soest statt. Neben einem großen Jahresrückblick gab es auch wieder jede Menge Beförderungen, Ehrungen und Ernennungen.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand wie gewohnt in der Aula des Schulzentrums in Soest statt. Neben den aktiven Kräften, der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr, waren auch der Bürgermeister, der Abteilungsleiter für Ordnungsangelegenheiten und Vertreter der Soester Ratsfraktionen anwesend. Eröffnet wurde die Versammlung von dem Leiter der Feuerwehr Jürgen Wirth. Nach einer kurzen Begrüßungsrede, sowie der Begrüßung der Ehrengäste, startete der große Jahresrückblick. Hier wurden die stetig, steigenden Einsatzzahlen verdeutlich. In dem Jahr 2019 kam die Feuerwehr Soest auf insgesamt 475 Einsätze. Diese gliederten sich in 93 Brandeinsätze, 270 technische Hilfeleistungen und 109 Fehlalarmen auf. Darunter fallen z.B. diverse Bombenräumungen im Soester Norden, ein PKW im Soestbach, zwei große Dachstuhlbrände (Ampen + Walburger-Osthofen-Wallstraße), diverse Hecken- und Flächenbrände und zwei größere Industriebrände. Zu den jüngeren Ereignissen zählen brennende Metallspäne in einem Industriebetrieb, sowie der Brand einer Scheune in Ostönnen. Erfreulicher ist da die Entwicklung der Fehlalarme bei Brandmeldeanlagen. Diese sind von 104 Fehlalarmen (in 2018) auf 74 Fehlalarmen gesunken.

Doch auch andere Tätigkeiten, außerhalb des Einsatzgeschehens, fanden ihren Platz in dem Jahresrückblick. So führte die Feuerwehr Soest wieder eine Feuerwehr-AG in der Soester Sekundarschule durch. Außerdem fanden wieder die Brandschutzwochen für Kindergärten und das jährliche Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr statt.

Natürlich hat es auch einige Investitionen gegeben. So wurden für alle Löschfahrzeuge iPads angeschafft, der erste Teil der Hofsanierung an der Wache am Florianweg ist abgeschlossen, die Einführung einer neuen Führungssoftware für alle Einsatzleitfahrzeuge und die Anschaffung von fünf neuen Mannschafttransportfahrzeugen.

Im Anschluss an den Jahresrückblick stieg Jürgen Wirth noch in den kommenden Brandschutzbedarfsplan ein. Hier führte er u.a. aus wie wichtig die Beteiligung der Feuerwehr bei der Städteplanung ist. Selbst kleine Änderungen in der Verkehrsinfrastruktur können große Auswirkung auf die Feuerwehr bzw. Erreichung des Schutzzieles und deren weitere Folgen haben.

Anschließend folgten Redebeiträge des Bürgermeisters der Stadt Soest Dr. Eckhard Ruthemeyer und des Kreisbrandmeisters Thomas Wienecke. Zum Abschluss wurden die Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen für langjährige Dienste vollzogen.

Ernennung zum Feuerwehrmann - Anwärter: Maren Scholz, Denise Zimmermann, Chris Phil Niermann, Erwin Adolf, Marco Bilke

Ernennung zum/zur Feuerwehrmann -frau: Benjamin Andres, Jonas Tiete, Frederik Dienst, Michael Unruh, Jannine Wagner, Rick Kowolik, Erik Demand, Christopher Stenzel, Florian Teltschik, Marvin Howahl

Ernennung zur Feuerwehrmusikerin: Bonnie Beck, Melody Schneider Beförderungen vom Feuerwehrmann/-frau zum/zur Oberfeuerwehrmann/-frau: Sarah Becker, Lars Böwer, Nils Daners, Janik Herrmann, Tim Hoffmann, Jonas Isermann, Björn Koch, Florian Overbeck, Madita Schelletter, Alexander Zimmermann

Beförderungen vom Feuerwehrmusiker/-musikerin zum/zur Oberfeuerwehrmusiker/- musikerin: Carina Krause, Jason Ludwig, Sarah Ludwig, Sabrina Trott

Beförderungen vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann: Tobias Hinz, Daniel Reimer, Christian Steinborn

Beförderungen vom Oberfeuerwehr- / Hauptfeuerwehrmann zum Unterbrandmeister: Jan-Kilian Schelletter, Hannes Wegge, Julius Mitzlaff

Beförderungen vom Hauptfeuerwehrmusiker zum Feuerwehruntermusikermeister: Tobias De Vriesers

Beförderungen vom Unterbrandmeister zum Brandmeister: Michael Krabbe, Oliver Moj, Heiko Köster

Beförderungen vom Oberbrandmeister zum Hauptbrandmeister Mathias Brehme

Beförderungen vom Oberbrandmeister zum Brandinspektor: Björn Steinweg, Christoph Hüttenschmidt, Nils Uhe

Beförderungen vom Brandinspektor zum Brandoberinspektor: Sascha Brune, Jan-Marc Colmsee

Ernennungen: Björn Steinweg (Löschzugführer Löschzug 4), Kristian Frieling (Löschgruppenführer Deiringsen), Christian Schneider (stellv. Löschgruppenführer Deiringsen kommissarisch), Jens-Peter Hilbk (stellv. Jugendfeuerwehrwart), Reinhard Weerts (stellv. Löschgruppenführer Müllingsen)

Ehrung für 10 Jahre Mitgliedschaft: Nina Cieleit, Pia Krampe, Jasmin Seiger, Yvonne Seiger, Dirk Schubert, Christian Steinborn, Thorsten Wüste, Till Schwarze, Leonard Brinke, Julius Mitzlaff, Marcel Stricker, Sarah Becker

Ehrung für 15 Jahre Dienstzeit: Michael Dickeduisberg, Christian Dietz, Jens-Peter Hilbk, Mario Kokenkemper, Vincent Lucic, Christian Poetzsch, Michael Lange, Vivian Apel

Ehrung für 25 Jahre Dienstzeit (Feuerwehrehrenzeichen in Silber): Stefan Berkhoff, Carsten Lehmann, Christian Meyer, Stefan Aßhauer, Frank-Georg Sievert

Ehrung für 35 Jahre Dienstzeit (Feuerwehrehrenzeichen in Gold): Ralf Irmer, Joachim Lindhauer, Alexander Lange

Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft: Volker Schuerhoff, Gerd Wenz

Wir wünschen an dieser Stelle allen Kameradinnen und Kameraden herzlichen Glückwunsch!

