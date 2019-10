FW-SOE: Einweihung und Übergabe von fünf Mannschaftstransportern

Feuerwehr Soest

Am Samstag, den 12.10.2019 fand an der Feuerwache im Florianweg die Einweihung und Übergabe von fünf neuen Mannschaftstransportern (MTF) an die Feuerwehr Stadt Soest statt.

Die fünf Fahrzeuge vom Typ VW T6 wurden von dem Bürgermeister der Stadt Soest Hr. Dr. Eckhard Ruthemeyer an die beiden Fahrzeugparten Thorsten Karrie (Karrie Tours oHG) und Gisela Karrie (Omnibus Karrie GmbH) übergeben. Zusätzlich wurde Ihnen eine Patenschaftsurkunde überreicht.

Neben der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr und der musiktreibenden Züge waren auch Vertreter der Soester Ratsfraktionen bei dem Termin anwesend.

Die Fahrzeuge werden von einem 150 PS Diesel-Motor (Euro 6d-TEMP) angetrieben und haben ein 7-Gang-DSG Getriebe. Den Aufbau führte die Firma Comtec GmbH aus Dortmund durch. Die Beklebung erfolgte durch die Firma design112 GmbH aus Limburg a. d. Lahn. Auf den Fahrzeugen sind u. a. Materialien zur Verkehrsabsicherung und ein Notfallrucksack verlastet.

Von den fünf neuen Fahrzeugen werden zwei in der Innenstadt, einer im Löschzug 3 (Hiddingsen), einer im Löschzug 4 (Deiringsen) und einer im Löschzug 5 (Ampen) stationiert.

Die Gesamtkosten der Fahrzeuge belaufen sich auf ca. 350.000 Euro. Davon stammen rund 220.00 Euro aus dem KInvFöG NRW (Kommunalinvestitionsfördergesetz) zur Förderung des Klimaschutzes.

