Feuerwehr Soest

FW-SOE: Feuer am Gebäude

Bild-Infos

Download

Soest (ots)

Am Dienstag um 01:27 Uhr wurden die beiden Löschzüge der Innenstadt zu einem unklaren Feuerschein in der Rathausstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Feuer an einem Gebäude festgestellt. Hier brannte ein Banner an einem Zaun sowie eine Baustellentoilette. Das Feuer konnte schnell von einem Trupp unter schwerem Atemschutz gelöscht werden und so ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Anschließend wurde die Gebäudefassade und weitere Teile des Gebäudes mit der Drehleiter kontrolliert. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Gegen 02:00 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit ca. 35 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Außerdem waren der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Polizei an dem Einsatz beteiligt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Soest

Kai Weets

Telefon: 02921 723330

E-Mail: presse@feuerwehr-soest.de

http://www.feuerwehr-soest.de

Original-Content von: Feuerwehr Soest, übermittelt durch news aktuell