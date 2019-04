Feuerwehr Soest

FW-SOE: Westfälische Provinzial unterstützt Feuerwehr Soest mit Brandschutzkoffer

Bild-Infos

Download

Soest (ots)

Sich im Brandfall richtig zu verhalten, ist nicht nur wichtig, sondern will auch gelernt sein. Für eine nachhaltige Sicherheitserziehung und -aufklärung unterstützt die Westfälische Provinzial Versicherung deshalb Feuerwehren in der Region mit Brandschutzkoffern. Auch Provinzial Geschäftsstellenleiterin Melanie Thiele übergab am Freitag, einen Koffer an die Feuerwehr Soest.

"Der Brandschutzkoffer hilft, Kinder für Brandgefahren zu sensibilisieren. Er ist damit ein wichtiges Werkzeug für eine praxisnahe und anschauliche Brandschutzerziehung vor Ort", erläutert Provinzial Geschäftsstellenleiterin Melanie Thiele. Neben einem Rauchwarnmelder enthält der Koffer auch ein Notruftelefon sowie weitere kindgerechte Lern- und Infomaterialien. "Mithilfe des Koffers erfahren die Kinder alles über den sicheren Umgang mit Feuer und üben, sich im Notfall richtig zu verhalten", ergänzt Nils Uhe von der Feuerwehr Soest.

Provinzial und Feuerwehr - eine Zusammenarbeit mit Tradition

In der Vergangenheit hat die Westfälische Provinzial bereits Wärmebildkameras, Hohlstrahlrohre und mobile Rauchverschlüsse an die Feuerwehren in Westfalen übergeben. Die historisch begründete und seit vielen Jahren gewachsene Kooperation zwischen Provinzial und Feuerwehren leistet so auch dank gemeinsamer Aktivitäten einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit.

In diesem Jahr führt die Feuerwehr Soest wieder eine Brandschutzwoche für Kindergärten durch. Diese findet vom 06. - 10. Mai 2019 statt. Hier machen alle Kinder, die demnächst in die Schule wechseln, eine Brandschutzerziehung mit.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Soest

Kai Weets

Telefon: 02921 723330

E-Mail: presse@feuerwehr-soest.de

http://www.feuerwehr-soest.de

Original-Content von: Feuerwehr Soest, übermittelt durch news aktuell